Çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü

Antalya'da Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda saat 19.00 sıralarında kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali Em’in durumunu kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için ise itfaiye ekipleri çalışma yürüttü. Otomobilden çıkarılan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş ile halen aracın içinde bulunan diğer kimliği belirsiz 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesedinin çıkarılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazada ölen diğer 3 kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.