İtalya'da iktidar ortağı istifa etti

İtalya'da Italia Viva partisi hükümetten çekildiğini açıkladı. Açıklama eski Başbakan Matteo Renzi'den geldi. Renzi'nin partisi Italia Viva'nın kabinede iki bakanı bulunuyordu.

Italia Viva’nın parlamentodaki desteği, 5 Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti (PD) liderliğindeki koalisyonun devamı için kritik önem taşıyordu. Gün içerisinde iki parti de hükümetin birliğini korumak için Renzi'ye yaptığı çağrıları yineledi.

Yüzde 3'ün altında seçmen desteğine sahip olan Italia Viva, hükümetin 2019'da kurulmasından beri 5 Yıldız lideri Başbakan Giuseppe Conte'yle gerginlikler yaşıyordu.

Renzi’nin Conte’ye temel muhalefeti Avrupa Birliği’nin harcama planlarına odaklanıyordu.

İtalya'da son seçimlerin ardından 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig partisi arasında bir koalisyon kurulmuş ancak Matteo Salvini'nin Lig partisi hükümeti erken seçime zorlamak için koalisyondan ayrılmıştı. Ancak hükümet krizini 2019 yılında 5 Yıldız Hareketi, ufak partilerle koalisyon kurarak çözmüştü.