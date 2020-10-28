Tunus'ta futbol takımı taraftarı İtalya'ya göç başlatıyor

Tunus Futbol Federasyonu tarafından faaliyetleri bir yıllığına askıya alınan CS Chebba kulübü taraftarları federasyon kararını protesto için İtalya’ya düzensiz göç başlatacaklarını duyurdu. Kayıt için kurulan çadırda başvuranların sayısı 1300'ü geçti.

Chebba taraftarları takımlarının Tunus profesyonel 1. Ligi’nden çıkarılmasını protesto için yarından itibaren yaklaşık 200 botla ülkeyi terk ederek İtalya’ya gideceklerini duyurdu.

Chebba kulübü Destek Komitesi üyesi Muhammed Ali Abbas AFP’ye “Yetkililerin sessizliğine yanıt olarak kent sakinlerinin ülkeyi terk ederek İtalya’ya gitme kararı aldığını” açıkladı.

Kulüp başkanı ile federasyon başkanı Wadie Jary arasında bir süredir yaşanan ve federasyonun finansal durumuna ilişkin eleştirilere odaklanan gerilimin ardından verilen karar üzerine Chebba kentinde taraftarlar sokağa çıktı.

Protesto gösterilerinde bazı yollar kapatıldı ve lastikler ateşe verildi.

Taraftarlar kenttekilere ülkeyi terk etmek için kayıt yaptırmaları çağrısında bulunarak sahilde bir çadır kurdu. Komite İtalya’ya geçişlerin yaklaşık 200 botla Perşembe sabahı başlayacağını duyurdu.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 1300’den fazla kişinin kayıt yaptırdığı açıklandı.