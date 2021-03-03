İsveç'te bıçaklı saldırı: 8 kişi yaralandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsveç'in güneyindeki Vetlanda beldesinde 8 kişi 20'li yaşlardaki biri tarafındanbbıçaklanarak yaralandı.

Olayı soruşturan polis ilk başta "cinayete teşebbüs" ihtimali üzerinde dururken, sonradan "terör saldırısı" çerçevesinde soruşturma başlattı.

Saat 15.00'te Vetlanda'nın merkezindeki Bangårdsgatan'a polis birkaç kişinin "baltayla saldırıya uğradığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis Sözcüsü Angelica Israelsson Silfver İsveç menşeli SVT'ye verdiği demeçte, şüpheli saldırganın 20'li yaşlarında bir erkek olduğunu, polis tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şahsın suç ortakları olduğuna dair henüz bir işaret olmadığını söyleyen polis, beldedeki durumun kontrol altında olduğunu da sözlerine ekledi.