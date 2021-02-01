İsveç LGBT federasyonunun sığınmacı danışmanına tecavüz suçlaması

Vergi desteği alan İsveç Lezbiyen Gey Biseksüel ve Transseksüel Hakları Federasyonu'nundan (RFSL) bir danışman en az dört genç LGBT sığınmacıya cinsel istismarda ve ve iki sığınmacıya tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Sputnik International'ın İsveç menşeli Svenska Dagbladet gazetesinden aktardığı haberine göre Savcı Paulina Pilati, ellili yaşlarında bir adam olan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şüpheli toplam dört cinsel istismar ve iki cinsel taciz vakasıysa suçlanıyor.

RFSL daha öncesinde üyelerinin pedofiliyi savunanmasıyla ve bir kısmının çocuk cinsel istismarından suçlu bulunması üzerine tepki çekmişti.

Şüpheli, 1990'lardan beri RFSL Stockholm ofisinde çalışıyor ve LGBT sığınmacılar ve yasadışı göçmenler için "güvenli bir ortamda faaliyetler, bilgi ve danışmanlık sunan" "Yeni Gelenlerin Ruh Sağlığı" projesinde yer alıyor.

Sığınmacılara iltica başvurularını yakma tehtidi

Mağdurlar, danışmanın kendilerini taciz etmesine izin vermezlerse iltica alma şanslarını yok edeceğinden korktuklarını söylediler. Birkaçı sorgu sırasında kendisiyle temasa geçtiklerini çünkü kendilerine sığınma davalarını daha hızlı ele alacakları söylendiğini belirtti.

İstismarcı danışmanın davranışıyla ilgili bir dizi şikâyete rağmen, RFSL Stockholm zamanında hareket etmeye yanaşmadı. RFSL Stockholm'deki gönüllüler, danışmaın istismarcılığı hakkında yönetimi bilgilendirirken ve bir soruşturma başlatılırken, herhangi bir sonuç alınmadı.

RFSL gönüllüleri, 2017 gibi erken bir tarihte sığınmacıların, danışmanın ofisini refakatsiz ziyaret etmenin tehlikeli olduğunu, çünkü "aksi takdirde kapıyı kapatır ve onunla cinsel şeyler yapmakta ısrar eder" dediklerini duyduklarını vurguladılar.

Ancak tüm şikâyetere rağmen danışman, polis dosyasının açıldığı ve soruşturmanın başladığı 2020 yılına kadar göreve devam edebildi.

RFSL, LBGT çalışanları için eşit haklar, olanaklar ve yükümlülükler sağlamaya çalışan, 1950 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Yerel, ulusal ve uluslararası olarak çalışır ve kendisini İsveç'in her yerinde yaklaşık 7 bin 000 personeli ve 36 şubesi ile sürekli büyüyen bir kuruluş olarak tanımlamakta.

1983'te RFSL Başkanı Kjell Rindar, pedofilinin “şefkat ve sevgi verdiğini” savunarak pedofiliye karşı olumlu bir duruşu savunan bir metni Adalet Bakanlığı'na yollamıştı. Världen Idag gazetesinin bildirdiğine göre, Rindar, 2011'de Onur Yürüyüşü'nün açılış konuşmasını yapmıştı.

1991'de Federasyon pedofillerin tanınmasını tartışmış, en sonunda pedofilliğin kabul edemeyeceği kanısına varmıştı.