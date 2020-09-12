'İstanbul’daki yasaklar AKP’nin toplantısı için ertelendi' iddiası

İstanbul Valiliği, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival vb. etkinlikler ile İstanbul Boğazı'nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinliklerini dün yasakladı.

İl Hıfzısıhha Meclisi, bu kararın ardından yeni bir karar daha alarak yasakları Pazartesi gününe erteledi. Yasakların 14 Eylül'de başlamasına karar verildi.

AKP için mi ertelendi?

Erteleme kararına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "İstanbul’da pandemi için alınan kararların pazartesiye ertelenmesinin cevabı burada" diyerek Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesindeki duyurunun ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Istanbulda pandemi için alınan kararların Pazartesi’ye ertelenmesinin cevabı burada. pic.twitter.com/jV4VhvcJaA — Murat Emir (@muratemirchp) September 12, 2020

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sayfasında "Günlük Program" bölümünde bugün “AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı (Haliç Kongre Merkezi)” etkinliğinin yer alması dikkat çekti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, geçtiğimiz Temmuz başında İstanbul'un 39 ilçesinde eşzamanlı olarak "100 bin yeni üye kampanyası" başlatmıştı. İzmir'de de kamu çalışanları habersiz şekilde AKP'ye üye kaydedildiğini telefonuna gelen "hoşgeldiniz" mesajıyla öğrenmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açık alanı da bulunan Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte bu 100 bin üyeyle bir buluşma gerçekleştirecek. Erdoğan'ın programa katılımını video konferansla mı yapacağı ise henüz bilinmiyor.