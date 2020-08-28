Devlet memuru AKP'ye üye yapıldığını telefonuna gelen mesajla öğrendi

İzmir'de kamuda çalışan bir sağlık emekçisi, cep telefonuna AKP'den gelen "ailemize hoşgeldiniz" mesajıyla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.
AKP'nin yurttaşları haberi olmadan üye kaydetmesi uygulamasını siyasi partiye üyeliği yasak olan devlet memurlarına da genişlettiği ortaya çıktı.
AKP'den cep telefonuna gelen mesajın ardından e-Devlet'te siyasi parti üyeliğini sorgulayan yurttaşın karşısına "Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Konak Teşkilatı 2020/2 dönem aktif üyesisiniz" mesajı çıktı.