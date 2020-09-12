Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

Twitter hesabından, Covid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ay içinde Covid-19 ağır hasta sayısının kentte yüzde 42 arttığını belirtti.

"İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz" diyen Koca, Nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu söyledi. Alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını öne süren Koca şöyle yazdı:

"11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum."

Koca evde izole olması gereken 100 bini aşkın kişinin şehirler arası seyahate çıktığını söylemişti.