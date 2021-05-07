İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da, IŞİD'e yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüpheliler tespit etti.

10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Haber

Sedat Peker’den 'jandarma' açıklaması: Buna inanmak safdillik olur, hele Mehmet Ağar gerçeği ortadayken