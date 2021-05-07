İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüpheliler tespit etti.
10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Dış Haberler
soL - İkizdere
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da, IŞİD'e yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüpheliler tespit etti.
10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.