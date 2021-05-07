Sedat Peker’den 'jandarma' açıklaması: Buna inanmak safdillik olur, hele Mehmet Ağar gerçeği ortadayken

Kendisine yönelik operasyonlar sonrası dün yayınladığı bir videoda, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından, “Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim” dedi.

“Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil” diyen Peker, “Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Jandarma Genel Komutanlığı, Peker'in yayınladığı video hakkında bir açıklama yayınlamıştı. Peker'in Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar hakkınaki ifadelerini yalanlayan Jandarma, Yeldana Kahraman'ın "jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılmasının gerçek dışı olduğunu" iddia etmişti.

Peker dün yayımladığı videoda ne demişti?

Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek yeni videolar çekeceğini söylemişti. "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, "Tolga kardeşin hikâyeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" diye konuşmuştu.