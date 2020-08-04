İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için Erdoğan'a rapor sunan platform: Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik, çekiliyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu gelen tepkiler üzerine "bu konudan çekilme" kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor" denildi.

Onursal başkanlığını Hayrettin Karaman’ın yaptığı, yöneticileri arasında Abdurrahman Dilipak’ın da bulunduğu Türkiye Düşünce Platformu, Mayıs 2020’de Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi’nden neden çıkılması gerektiğini anlatmak için 10 sayfalık rapor sunmuştu. Raporu hazırlayan platform yönetimi “Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik” diyerek İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili tartışmanın artık parçası olmayacaklarını açıkladı.

Türkiye Düşünce Platformu’nun açıklamasının bir bölümü şöyle:

"En son hazırladığımız İstanbul Sözleşmesinin sakıncalı yönlerine dikkat çeken ve yerine kendi değerlerimize uygun bir tasarı öneren raporumuz ile mayınlı alana girdiğimizi fark ettik. İstanbul sözleşmesinin karşısında olanlar ile sözleşmeyi savunanları bir araya getirip konunun çözümü için mücadele ettik. Onlarca görüşme yaptık, bazen gururumuz incindi, olmayacak kişilerden olmayacak sözler işittik. Fakat gelinen süreçte bu konu taraflarının ortak bir zeminde çalışma yapma imkanlarının kalmadığını müşahede ettik.

Nihayetinde bu sözleşmeyi hem savunanlarının ve hem de karşısında olanların bundan sonra bir araya gelmeleri mümkün değildir. Türkiye Düşünce Platformu olarak üzerimize risk alarak çözüm için çalıştık fakat hiç bir taraf bu çalışmalara özveri ile yaklaşmadı ve bir dua dahi alamadık.

Bu sözleşmenin tarafında ve karşısında olan her iki kesimin çözüm üretemediklerinden gelecekte bunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyacaktır. Biz platform olarak artık bu konudan çekiliyoruz, herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor.

Platformumuz istişaresinde, yönetiminde bulunan değerli zevatın bu konudaki bireysel çalışmaları Platformu bağlamaz, kendilerinin şahsi fikirleridir buna saygı duyarız. Ayrıca üyelerimizin de bu konuda menfi ve müspet yorumları olabilir bu yorumlar da platformu bağlamaz."