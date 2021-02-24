İsrail Kudüs'te elçilik açan ülkelere aşı gönderiyor

İsrail, diplomatik ilişkilerini güçlendirdiği ülkelere birkaç bin doz koronavirüs aşısı gönderecek.

Haaretz'de yer alan habere göre, bu ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Guatemala ve Honduras bulunuyor.

Guatemala, İsrail Büyükelçiliği'nin 2018 yılında Kudüs'e taşımıştı. Honduras, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma planı olduğunu açıklarken, Çek Cumhuriyeti, kente "diplomatik ofis" açacağını açıklamıştı. Macaristan'sa 2019 yılında kentte "ticaret ofisi" açmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, ülkede başarılı geçen aşılama kampanyası ışığında, birçok ülkeden aşı tedariği için yardım talebi aldı" denildi.