İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma devam ediyor

Fotoğraf: Mustafa Alharuf - AA

Video görüntüleri ve fotoğrafları hızla yayılan bir yıkım görüntüsü, İsrail'in uzun süredir ülkedeki Filistinli yurttaşlara yönelik sürdürdüğü saldırgan politikaların yeni bir pratiğini dünya gündemine soktu.

Yıkılan bina El Aksa Camii baş muhafızı Fadi Aliyan ve ailesine aitti.

Middleeastmonitor sitesinin haberine göre, İsrail işgal yönetimi Şubat ayı sonunda binayı yıkma niyetinde olduğunu bildirmişti.

Aile, yıkıma engel olmak için hukuk yoluna başvurmuş ancak bir İsrail mahkemesi geçen hafta avukatlarının yaptığı başvuruyu reddetmiş.

Binanın yıkılışı öncesinde ev halkının evi boşaltırken çekilmiş görüntüleri:

WATCH: Al-Aqsa Mosque guard Fadi Elayyan empties his home in Issawiyah #Jerusalem after receiving an Israeli demolition order due tomorrow.



Israel's demolition policy is not about destroyed stones. It's about ruined #Palestinian lives. #IsraeliCrimes pic.twitter.com/dMpU1U22Mt — PLO Department of Public Diplomacy & Policy (@PalestinePDP) February 21, 2021

Tanıdık geliyor: 'Ruhsatsız gecekondu' yıkımı!

12 yıl önce inşa edilmiş olan bina için İsrail işgal yönetimi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yüksek cezalar kesmiş.

İki katlı binada, dört dairede çoğu kadın ve çocuk 17 kişi yaşıyor.

Israeli occupation forces demolished Fadi Elayyan's home this morning. The Aqsa mosque guard's 2-story home was built 12 years ago. 20 people, including children and elderly are now homeless. #IsraeliCrimes pic.twitter.com/jNi9Mgra22 — PLO Department of Public Diplomacy & Policy (@PalestinePDP) February 22, 2021

İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te Filistinlilerin inşaat izni almalarını neredeyse imkansız hale getiren uygulamaları dünya çapında tepki uyandırırken, siyonizmin Doğu Kudüs'te işgal yerleşimleriyle yayılma politikaları hız kesmiyor.