İşçilerden Kadıköy Belediyesi'ne cevap: Gerçekte ne kadar maaş alıyorlar soL'a açıkladılar

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin kabul edilmemesi üzerine greve çıkarken, dün grevdeki işçileri hedef alan açıklamalar geldi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, teklif ettikleri zammın yüzde 38 olduğunu, en düşük işçi ücretinin 4 bin 972 liraya çıkacağını söylemişti.

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Odabaşı'nın bu açıklaması sonrası işçileri hedef alan çeşitli paylaşımlar yapılırken, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, "İnsanların aç ve işsizlikten intihar ettiği bugünlerde, 5000 tl’ye burun kıvırıp grev yapmak şımarıklıktır" demişti.

'Algı yaratılıyor'

İşçileri hedef alan bu açıklamalara ilişkin soL'a konuşan DİSK'e bağlı Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arikan, gerçek tabloyu açıkladı.

"KHK döneminde yapılan sözleşmeyle 380 lira brüt zam yapıldı, buradan gelen 275 lira net ücret artık bizim kazanımımızdı" diyen Arikan, "Belediye ise 3200 taban ücret diyor ve bunun içine 275 liralık daha önce kazanılmış hakkı da ekliyor. Aslında taban ücret 2925 lira. Bunun üzerine yüzde 7 zam veriyor, sonuç üç bin liranın biraz üzeri oluyor. Ancak Belediye Başkanı bir algı yaratarak yol, yemek, aile yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı gibi ekleri de yaparak yüzde 38 diyor. Temmuz öncesi yapılan sözleşmeyle şu anki zam oranını hesaplıyor. İşçilere önerdiği ücretle açıkladığı rakamın alakası yok, böyle bir oran da yok" ifadesini kullandı.

2925 liraya birinci yıl yüzde 7, ikinci yıl yüzde 9 oranında zam teklif edildiğini belirten Arikan, yapılan açıklamalarla işçilere karşı olumsuz bir algı yaratmanın doğru olmadığını dile getirdi.

'Üzücü olaylar yaşandı, bu utanılacak bir işlem'

"Kaldı ki bu ülkede açlık ve yoksulluk oranı ortada. İşçilerin insanca yaşama talebiyle verdiği mücadeleyi bu şekilde algıyla hedef almak doğru değil" diyen Arikan, İBB eliyle Kadıköy'de çöplerin toplandığını, bunu görüntüleyen işçilere ceza kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün grevin ikinci günündeyiz. Gece saatlerinde üzücü olaylar yaşandığını öğrendik. Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla çöpler toplanıyor, bunu fotoğraflamaya çalışan görevli işçiler gözaltına alınıp ceza kesiliyor. Bu utanılacak bir şey. Arkadaşlarımız belediye işçisiyiz, görevliyiz demesine rağmen birileri aranıyor, sonra "en ağır cezayı kesin" deniyor. Biz çöp işçileriyiz diye ceza kesilmesine tepki gösteriyor arkadaşlarımız. Tekrar söylüyorum, bu utanılacak bir işlem.

Biz haklı bir grev yapıyoruz, işçilerin taleplerinin karşılanacağı noktaya gelinene kadar grevi sürdürmeye kararlıyız."