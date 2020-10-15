DİSK Birleşik Metal-İŞ Sendikası Araştırma Merkezi'nin Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, açlık sınırı 17 yılda 5,3 kat arttı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 360 TL olurken, bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı işaret ediyor.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL olarak gerçekleşti.

2003 yılının eylül ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,3 kat arttı.

Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.7 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

En yüksek maliyet süt ve süt ürünleri

Günlük harcamalarda Eylül 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.55 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.94 TL oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 TL.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.05 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.75 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 14.81. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.41.

İstanbul'da açlık sınırı 2 bin 527 TL

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Eylül 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 588 TL olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 527 TL'lik açlık sınırı ile takip etti. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 310 TL olarak tespit edildi.