İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pazartesi günü başladığı bölge turu kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Bölge turu kapsamında Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ı ziyaret eden Zarif bugün de Gürcistan'a gitti.