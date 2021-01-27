İsrail'in İran'ı vurma tehditlerine cevap: Bu tür şeyleri ciddiye almamalıyız

İsrailli Üst düzey general Aviv Koçavi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın son aylarda nükleer programını artırmasına tepki olarak "halihazırda mevcut olanlara ek olarak bir dizi operasyonel plan" hazırladığını söyledi.

Koçavi'nin sözleri Biden yönetiminin 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya yeniden girmek istediğinin sinyalini vermesini takiben geldi.

İran'ın Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Mahmud Vaezi, Koçavi'nin sözlerini "psikolojik savaş" olarak yorumladı ve İsrail'in "ne eylemde bir planları ne de bunu gerçekleştirme yetenekleri" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü kabine toplantısından sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Siyonist rejimdeki bazı yetkililer Washington'un söylediklerini her şeyi kabul edeceğini düşünüyor. Ama yeni ABD yönetiminin de kendi bağımsızlığına sahip olduğuna inanıyorum - tıpkı diğer ülkelerin kendi bağımsızlıkları olduğu gibi." dedi. Vaezi, İsrail ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki diğerler ülkelerin şu anda Washington'da İran'a karşı lobi yaptığını söyledi ancak "bu tür şeyleri ciddiye almamalıyız" dedi.

Vaezi, İran'ın Ocak ayında füzeler, denizaltılar ve insansız hava araçları kullanarak birkaç askeri tatbikat düzenlediğini hatırlatarak bunların “savaş istemediğimizi, ancak ülkeyi savunmada ciddi olduğumuzun bir işareti olarak” görülmesi gerektiğini de ekledi.

Gazeteciler tarafından İsrail askeri şefinin sözleriyle ilgili sorulan Birinci Başkan Yardımcısı İshak Cihangiri, "İsrail, İran'ı tehdit edecek düzeyde değil" dedi.

'ABD İran'la tekrar anlaşırsa İran'a saldırabiliriz' demişlerdi

İki hafta önce, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinden Tzachi Hanegbi Biden yönetimi nükleer anlaşmaya yeniden katılırsa Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici saldırılar düzenleyebileceği"ni söylemişti.

Hanegbi, “ABD hükümeti nükleer anlaşmaya yeniden katılırsa -ve şu an için belirtilen politika bu gibi görünüyor- pratik sonuç, İsrail'in anlaşmanın sonunda ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından nükleer silah programına devam etmek için yeşil ışık alacak olan İran'a karşı tekrar yalnız olacağı olacaktır” demişti.