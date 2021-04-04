Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad hava üssü yakınındaki kırsal alana iki roketin düştüğü bildirildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırının hedefinin Balad hava üssü olduğunu, ancak roketlerin kısa düşerek üssün güney doğusundaki El Bu Asi köyüne düştüğünü söyledi.

Saldırı sonucunda bir kayıp yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Balad hava üssü, Irak başkenti Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyine bulunuyor. 20 Şubat'ta söz konusu bölgeye benzer bir saldırıda iki personel yaralanmıştı.