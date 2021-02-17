‘ABD Türkiye-Suriye-Irak sınır bölgesinde yeni bir askeri üs kuruyor’

ABD Türkiye-Suriye sınırında yeni bir askeri üs kuruyor.

Arab News’tan Menekşe Tokyay’ın haberine göre, sözkonusu üssün Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG kontrolündeki Haseke’nin Ayn Divar (Çavuşköy) köyüne inşa edildiği belirtildi. Bölge aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın en doğusuna ve Irak sınırına yakın bir konumda yer alıyor. Üssün “IŞİD’in kalıntılarının ortadan kaldırılması” amacıyla kurulacağı öne sürüldü.

Haberde ABD’nin Irak’taki üslerine lojistik ve askeri takviye için kullandığı Ayn Divar’daki karayolunun yakınlarına geçen ay Rus askeri polisinin konuşlandırıldığı da hatırlatıldı.

'Geçen hafta Irak'ın kuzeyinden bir konvoy bölgeye gitti'

Habere göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD liderliğindeki “IŞİD’le mücadele koalisyonu”nun 50’den fazla araç ve kamyonla geçen hafta bölgeye geldiğini doğruladı. Buna göre Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye geçen konvoyda zırhlı araçlar ile lojistik teçhizatın taşındığı görüldü.

'İncirlik'ten değil Erbil'den takviye edilecek'

Haberde görüşüne yer verilen Washington merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü direktörlerinden Nicholas Heras, Ayn Divar’da yeni bir askeri üs inşa etmesinin ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda uzun süre kalma niyeti açısından “mantıklı bir hamle” olduğunu söyledi.

“Üs Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nden kuzeydoğu Suriye’ye giriş için en önemli olan noktada kurulacak” diyen Heras bu noktanın koalisyonun Irak'tan Suriye’ye karadan ikmal ve takviye için en çok kullandığı rotada olduğunu belirtti.

ABD’nin bu üsse drone gibi hava araçlarını konuşlandırmasının mümkün olduğunu söyleyen Heras bunun “keşif ve IŞİD liderlerini hedef almak” açısından "kullanışlı" olacağını kaydetti.

Ancak Heras Ayn Divar’daki askeri üssün İncirlik Üssü’ne alternatif oluşturmayacağı görüşünü dile getirdi.

“Ayn Divar bir ileri operasyon üssü, İncirlik’in ölçeği, imkanları ve kalıcılığına sahip değil” diyen Heras şunları kaydetti:

“İncirlik yarım yüzyıldan uzun süredir NATO planlarının önemli bir parçası olan büyük bir tesis. İncirlik’in amacı stratejik: NATO operasyonlarını büyük bir düşman güce karşı, özellikle Rusya’ya karşı desteklemek.”

Ayn Divar üssünün belirli bir ortamda belirli bir amaç için kurulduğunu savunan Heras bu üsse desteğin İncirlik’ten değil Erbil havalimanındaki üsten yapılmasının daha olası olduğunu söyledi.

Haberde görüşüne yer verilen İstanbul merkezli Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden askeri analist Navvar Saban ise yeni askeri üssü ABD’nin bölgedeki stratejisi için "zorunluluk" olarak niteledi. Saban bunun, bazı ABD birliklerinin çekilmesinin ardından bölgeyi İran yanlısı milisler ile IŞİD'e karşı "güvenceye alma stratejisi" olduğunu öne sürdü.