İngiltere Başbakanı Johnson: Brexit müzakerelerinde bazı koşullar kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki Başbakana Sorular programında, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB ile ticaret anlaşması müzakerelerindeki koşulların bazılarını "kabul edilemez" bulduklarını belirten Johnson, İngiltere'nin kendi sularındaki balıkçılık alanlarında kontrolü sağlamasını engelleyecek bazı koşulların öne sürüldüğünü söyledi.

Johnson, ülkesinin "çok iyi" bir anlaşmayla AB'den ayrıldığını ve bununla "güçlü şekilde zenginleşeceklerini" savundu.

İngiltere Başbakanı Johnson, AB'yle ticaret anlaşması görüşmeleri kapsamında bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir araya gelecek.