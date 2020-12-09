Brexit müzakerelerinde taraflar anlaşma umudunu yitiriyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ayrılmasına dönük Brexit müzakereleri için sürenin dolmasına üç hafta kalırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tarafların "anlaşmasız" Brexit'i kabul etmelerinin gerekebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakan yardımcısı Michael Gove da, anlaşma için adım atması gereken tarafın AB olduğunu, aksi takdirde anlaşmanın sağlanmasının çok zor olduğunu savundu.

AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier'in de, tarafların bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, yılın sonunda anlaşmasız Brexit'in, ticaret anlaşmasının sağlanmasından daha muhtemel olduğunu söylediği aktarıldı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin'se, önümüzdeki birkaç gün içinde bir çıkış yolu bulunmaması durumunda, AB'li liderlerin Bürksel toplantısında anlaşmasız ayrılmanın getireceği ekonomik hasara dönük planları konuşması gerektiğini söyledi.

Merkel: Hala umut var

Öte yandan, Almanya şansölyesi Angela Merkel, AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması sağlanması konusunda "hala umutlu" olduğunu söyledi.

Almanya alt meclisinde konuşan Merkel, tarafların anlaşma sağlamasının gelecek için çok önemli olduğunu, bu nedenle müzakerelerde çözüm arayışlarını artırmaları gerektiğini savundu.

Johnson, bu akşam Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Brüksel'de görüşecek.

İngiltere, AB'den Ocak ayında resmen ayrılırken, taraflar arasında ticaret anlaşmasına dönük müzakerelerin tamamlanması için geçiş süreci başlatılmıştı. Süreç Aralık sonunda sona eriyor.