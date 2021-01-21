İnegazi taş ocağı istemiyor!

İnegazi'de yapılmak istenen kalker ocağı, kırma-eleme, yıkama ve hazır beton tesisine karşı bölge halkı ve Nilüferliler tepkilerini ortaya koydu.

İnegazi halkı, Nilüfer Belediyesi yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, Nilüferli Muhtarlar ve çok sayıda Nilüferli tepkilerini dile getirdi.

ÇED raporu`nun halka bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi ancak bölge halkı projeye karşı olduğunu gösterdi.

Kararlı bir duruş sergileyen İnegazililer, bunun başlangıç olduğunu ve bölgelerini, doğayı korumak için mücadeleye devam edeceklerini söylediler.