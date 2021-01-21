Erdoğan'ın eski danışmanının şirketine maden tepkisi

Tokat’ın Erbaa ilçesi yakınlarındaki Sakarat ve Boğalı Yaylaları’nda altın madeni açılması girişimlerine köylüler isyan ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Ömer Özbay’ın CEO’su olduğu VERUSA Holding’in bölgede açmak istediği siyanürlü ve sülfürik asitli madene köylüler ve bölge halkı büyük tepki gösteriyor.

Erdoğan’a övgüler dizen “Bir Lider Doğuyor” kitabının da yazarı olan CEO Ömer Özbay, Sakarat ve Boğalı yaylalarında 20 bin dönümlük arazide altın madeni arama ruhsatı aldı.

Yüzdeyüzhaberin aktardığına göre ladin, gürgen, çam ormanları bulunan ve çok çeşitli yaban hayatı bulunan Boğalı ve Sakarat yaylaları tescilli mera alanlarına sahip ve bölgedeki içme suyu kaynaklarının doğuş noktası.

Yeşercev tepkili

Yeşil Erbaa Çevre Platformu, Tokat’ın Erbaa ilçesinde bölgenin kalbi sayılacak alanda altın ve bakır madeni kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Siyanürlü maden başta Çerkezfındıcak, Kozlu, Tanoba köyleri olmak üzere 40 köyü tehdit ediyor. Bölge halkı, siyanür ile altın çıkarılmasıyla Kelkit Havzası, Boğalı ve Sakarat yaylalarının ölüm fermanının verildiğine, bölgede çevresel bir felaketin yaşanacağına dikkat çekiyor.