İmamoğlu, Yeni Şafak’a açtığı davayı kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesi hakkında yaptığı “FETÖ projesi” ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine avukatları aracılığıyla açtığı davayı kazandı.

Oda Tv'nin haberine göre; Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucunda, mahkeme İmamoğlu’nu haklı buldu ve Yeni Şafak ile İbrahim Karagül’ü tazminata mahkûm etti. Mahkeme, İmamoğlu'na 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İbrahim Karagül, dün yaptığı açıklamayla Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini 31 Aralık tarihi itibariyle bırakacağını duyurmuş, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından, “Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle” ifadelerini kullanmıştı.