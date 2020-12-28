İbrahim Karagül görevini bırakıyor

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül 31 Aralık'ta görevi bırakacağını duyurdu. Yandaş gazetenin tepe yönetimin değişmesi dikkat çekti.

Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle." dedi.

Karagül 2018'de TV Net, Gerçek Hayat ve Derin Ekonomi dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinden alınmıştı.