İkizdere halkı 'bilgilendirme' toplantısını terk etti: 'Bakanlığı Cengiz'e mi bağladınız?'

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının mücadelesi devam ederken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Rize Valili halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık ve valilik tarafından düzenlenen toplantıda gergin anlar yaşandı.

'Bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız'

Bakanlık yetkililerine tepki gösteren bir yurttaş, “Buranın altında da üstünde de köyler var. Dinamitler patlatacaksınız, heyelanlar olacak” diye konuştu.

Projede dağıtım dosyasında adres olarak Cengiz İnşaat’ın gösterildiğine dikkat çeken köylü, “Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız? Bu devlet Cengiz İnşaat’tan mı ibaret” diye sordu.

'Yalan söylüyorsunuz'

Başka bir yurttaş ise “Yüz yıllık ağaçlarımızı yok ettiniz” dedi. Bakanlık görevlisi ise taş ocağı yolu dışında hiçbir ağaca dokunmayacaklarını söyledi.

Ancak İkizdere halkı durumun öyle olmadığını belirterek, “Hiç orada bulundunuz mu?” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine vatandaşlar “Nerede oradasınız? Bir gün bile orada yoksunuz siz. Yalan söylüyorsunuz” dedi.