Şair Tuğrul Keskin onlar için yazdı: İkizdere'deki kadınlara övgü

Şair Tuğrul Keskin Rize İkizdere'de çevre katliamı eşliğinde yapılmak istenen taş ocağına direnen kadınlar için bir şiir kaleme aldı.

Haber Merkezi

Rize İkizdere'de herkesin dikkatini çeken bir direniş var. Ormanların katledilerek taş ocağı yapılmasına karşı bayrak açan  köylüler toprağına, doğasına, ekmeğine sahip çıkmak için ellerinden geleni yapıyor.

Şair Tuğrul Keskin

Bu direnişin en dikkat çeken öğelerinden biri de direnişteki kadınlar. Her yaştan, ellerinde sopaları, sırtlarında heybeleri, başlarında tülbentleri Karadeniz kadınları: Nine, anne, abla, teyze, konu, komşu, hepsi...

Tuğrul Keskin herkesin dikkatini çeken bu kadınların direnişini selamlamak için bir şiir yazdı. İşte o şiir:

İkizdereli Kadınlara Övgü

-Joe Corrie’yi sevgiyle anarak

Dipdiri öfkeleriyle kadınlar bekliyor karşısında taş ocağının

Günün dehşetinden gözleri çakmak çakmak ve dimdik alınları

Pırıl pırıl yemyeşil ormanlarının içinden azgın buldozerlere

                                                                             dikmişler gözlerini

Karadeniz’in dalgalarından ve yağmurlarından kaçıp Rize’nin

Sığınmışlar cancana araçların açtığı çukurlara ve küme küme

Bakmaktalar üstlerine hınçla homurdayan esaret makinalarına.

Esaret makinalarının karşısında kadınlar bekliyor, kadınlar aynı

                                           kör noktaya dikmişler kapkara gözlerini

Çelik kalkanların karşısında durmaktalar kımıldamadan dosdoğru

Durmaktalar sessiz soluksuz ve an be an büyüyen devasa öfkeyle.

Evlerinin önündeki ve artık kurumaya yüz tutmuş derede az önce

Gördüler yuvarlanan bir çocuğu çamurlar içinde kayalıklar arasından

Kadınlar, çamurlu sulara aktılar yüzlerce ve copların karşısında

Durmaktalar dimdik kardeşçe; ölümü çağıran copların karşısında!

Gece umulduğundan da soğuk ve yağmur yağıyor sis içinden

Fogaları, elişi yazmaları, tülbentleri sırılsıklam sancıdan

İncecik çukur yanakları mosmor bekliyorlar aç sırtlanların önünde

Satılmış dağlarını ve yemyeşil ormanlarını ve billurdan derelerini

Koruyanlar bekleşiyor karanlığın içinde; sabahı yok gecenin ve bir

                                                                mucize de olmayacak besbelli.

Ama inançtan ve aşktan yaratılmış olanlar ki onlar, yeniayın altında!

Haber geldi başkentten kadınlara; ‘kurtarıcı biziz, dönün evlerinize

Dönmeyecekler yuvalarına; hamsikoli, lazböreği yaptıkları ocaklarını

                                                                             bir daha yakmayacaklar

Bekleyecekler şafak sökene dek ve kara makinalar dönene dek

                                                                                                      karanlığına

Taş ocağı için yakılan ağaçlar yeniden büyüyene ve ürkütülen ceylanlar

                                                                                 kavuşana dek yavrusuna

Al yazmalı kadınlar bekleyecek şafağın ötesini görene dek ve mavi yıldız

                                                                                                                   çiçeği

Yeniden ve korkusuzca açana, billur su, yatağından akana ve kazıcının

Açtığı çukurlarda ekinler göverene dek yeniden, bekleyecekler sabırla!

Taş ocağının gerisinde taş kesilmiş bakıyor kokençli, yazmalı canlar

Bakıyorlar coplara ve homurtusu hiç dinmeyen paslı araçlara

İşkencedere Vadisi binlerce yıldır görmedi böylesi bir insan seli

Ağaçlar, kayalar, börtü böcek; ayağa kalkıp vücutlanmış sanki toprak

Bıkıp usanmadan bakmaktalar makaslı peştamalı omzunun gerisinde

                                                                     bayrak gibi dalgalanan kadına.

Tek kurtarıcı; kadınlar bekleşiyor, sokulmuşlar cancana, karşısında

                                                                 sonsuz yeşili iştahla yutanların.

Gözleri avını bekleyen vaşaktan ödünç, kollarında öldürülmüş toprağın

                                                                                                       cılız bedeni

Ayırılmayacak kadınlar bu gece taş ocağının önündeki siperlerden

Asla dönmeyecekler yuvalarına; karalahana dolması, muhlama

                                               yaptıkları ocaklarını bir daha yakmayacaklar

Bekleyecekler yağmurda şafak sökene dek ve kara makinalar dönene dek

                                                                                                         karanlığına.

Kadınlar siperdeler taş ocağının önünde ve elişi beyaz tülbent kan içinde!

27 Nisan/1 Mayıs 2021, İzmir