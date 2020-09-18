İki sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi ile Rize'de devlet hastanesinde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı, koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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