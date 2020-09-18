İki sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Rize'nin Çayeli ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı, koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.
Rize İsakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’nde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 17, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/bT4L8hbKwk
Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 17, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/hkDiV3DS34