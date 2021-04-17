İki Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e girdi

Rusya Donanması'ndan Aleksandır Otrakovskiy ve Kondopoga adlı savaş gemileri bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nı aşarak Karadeniz'e girdi.

Marmara Denizi'nden Karadeniz'e geçerken iki savaş gemisine birçok Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta 14 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e geçeceği açıklanmıştı. Gemilerin seferi daha sonra iptal edildi.

Öte yandan Rusya'nın Karadeniz Filosu'na İstanbul Boğazı'nı geçerek dışarıdan katılan gemi sayısı 2 gün içinde 4'ü bulmuş oldu.