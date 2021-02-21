İki öğrenci daha ev baskınıyla gözaltına alındı

İstanbul'da iki öğrenci polis tarafından evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada iki öğrencinin gözaltına alınma gerekçesinin Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklanan Şilan Delibalta'nın mektubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Arkadaşlarımızın gözaltına alınma gerekçesi işte bu mektuplar. Şilan’ın da yazdığı gibi 'Çabaları üniversiteyi, kadınları da, memleketi de susturmak ama boşuna. Aşağı Bakmayacağız!' Gözaltına alınan arkadaşlarımızı serbest bırakın" denildi.