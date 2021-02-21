Üniversite öğrencisi sınava kelepçeli getirildi

Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan Anıl Akyüz, ALES'e girmek için okula kelepçeli halde getirildi. Sınav boyunca okul bahçesinde jandarma silahlı şekilde bekletildi.

Haber Merkezi

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Anıl Akyüz, ALES’e girmek üzere bu sabah jandarma tarafından Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne götürüldü.

Okula sokulurken kelepçe takılan Akyüz’e sınav boyunca sivil polisler eşlik etti. Diğer yandan, jandarma aracı ve cezaevi aracının park edildiği okul bahçesinde de sınav boyunca jandarmaların silahlı şekilde beklediği görüldü.

Anıl Akyüz, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto etmek üzere Kadıköy’de yapılan eylemde gözaltına alınan gençlerden biriydi. Üniversite öğrencisi olan Akyüz, polise tekme attığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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