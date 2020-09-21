İçişleri Bakanlığı’ndan Cübbeli Ahmet'in iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün gündeme getirdiği bir kısım derneklerin silahlandığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

-Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.

-Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

'150 derneğin ismini öğrendim' demişti

Ünlü, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı konuşmada, “Yurt genelinde 2 bin Selefi yanlısı derneğin silahlandığını söylemiştim. Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi. Bu bilgilere nereden ulaştığı sorulan Cübbeli Hoca, "Değişik illerde arkadaşlarımız var. Bunların anlattıkları, bize dikkatli olmamız için yapılan uyarılar var" demişti.