Gazeteci Öztürk: Cübbeli Ahmet 'silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' dedi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün savcılar tarafından çağrılması durumunda, "Silahlanıyor" dediği 2 bin dernekten 150'sinin ismini vermeye hazır olduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Tele 1'de Merdan Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu 5. Boyut’a konuk olan Saygı Öztürk, Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Ünlü’nün, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesinin arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek en az 150 dernek ismi vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Saygı Öztürk, şöyle konuştu:

"Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır."