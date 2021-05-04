İçişleri Bakanlığı: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında 17 kadının öldürüldüğünü açıkladı. 

Haber Merkezi

Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayındaki kadın cinayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında 17 kadın öldürüldü. 

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