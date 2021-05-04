Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayındaki kadın cinayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında 17 kadın öldürüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında 17 kadının öldürüldüğünü açıkladı.
Haber Merkezi
Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayındaki kadın cinayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında 17 kadın öldürüldü.