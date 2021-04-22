Soylu 25 kadın cinayetiyle övündü: 'At sineğim yalancı...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası kadın cinayetlerinin artmadığını, azaldığını söyledi, CHP'yi hedef aldı.

"Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız. Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar" diyen Soylu, "Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de 'At sineğim' yalancı..." ifadesini kullandı.

Soylu, 13 Şubat-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 34 kadın cinayeti yaşandığını, o tarihten sonra ise 25 kadın cinayeti yaşandığını söyledi, yüzde 26'lık azalış olduğunu iddia etti.