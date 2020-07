İBB’nin yeni Genel Sekreteri hakkında CHP yolsuzluk suçlaması yapmıştı

2012 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, yolsuzluk iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ziraat Bankası'nda, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği görevine getirilen Can Akın Çağlar döneminde kredi yolsuzluğu yapıldığını iddia etmişti.

Erdoğdu, Çağlar döneminde, 20'nin üzerinde şirketi olan Dursun Akdağ'ın henüz şirketlerini kurmadan her bir şirketi için 7-7,5 milyon TL tutarında kredi aldığını öne sürmüştü.

Dosyaların kendilerine bankada söz konusu kredilere karşı mücadele veren banka bürokratları tarafından iletildiğini aktaran Erdoğdu şöyle konuşmuştu:

"Ziraat Bankası'nda seri kredi yolsuzluğu bize iletilmiştir. Bu konuda bize bir yıldır süren ihbarlar söz konusuydu. Bu ihbarlar sanıyorum sayın Ali Babacan ve sayın Başbakan'a da iletilmiştir. Bu ihbarlar yüzünden eski yönetim, yani Can Akın Çağlar yönetimi görevden alınarak sayın Hüseyin Aydın yönetimi göreve gelmiştir.

İlk açıklayacağımız dosya Dursun Akdağ isimli bir şahsın şirketleri ile alakalı. Dursun Akdağ 1970 Bayburt doğumlu biri. Çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Son 2003-2006 yılları arasında Aydınlı gruba ait Aymerkez AVM Genel Müdürlüğü yapıyor. Bu grubu dolandırmaktan davalık oluyorlar. Bize gelen bilgi bu davadan hüküm yediği ve dosyanın Yargıtay'da olduğu. Elimizdeki raporlar içindeki bilgilerden Dursun Akdağ isimli şahsın Akdağlar Tarım, Yonca Tarım, Selva Tarım, Hayat Hayvancılık, Burgaz Hayvancılık, Yöresel Hayvancılık gibi 20'nin üzerinde şirket kurduğu anlaşılmaktadır. Bu şirketlere baktığınızda Dursun Akdağ ya şirketin hakim ortağıdır; ya da sorumlu müdürüdür. Diğer ortaklar akrabaları olarak görünmektedir. Mali tahlil ve istihbarat raporları kredinin kullandırılmasında en önemli belgelerdir. Kredi bu raporlara ilişkin kullandırılmaktadır. Bu raporlara göre Aksüt Hayvancılık, Dünya Hayvancılık, Akay Hayvancılık, Dağlar Hayvancılık, Yıldız Hayvancılık şirketlerinin 02.11.2010 tarihinde kurulan bu şirketler henüz ortada yokken bankaya kredi için başvurduğu, bu şirketler ortada yokken banka tarafından kredi değerlendirilmesine alındığı ve şirket kurulduktan hemen sonra mali istihbarat raporlarının hazırlandığı evraklarla sabittir.

Doğru ve etik olan sayın Can Akın Çağlar'ın görevinden istifa etmesidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar soruşturmanın salahiyeti açısından görevden almasıdır."

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un emekli olması nedeniyle bugün İBB Genel Sekreterliği görevine Can Akın Çağlar'ın atandığı duyurulmuştu.