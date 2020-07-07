İBB’nin yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar oldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yavuz Erkut’un emekliliğe ayrılması nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği görevine Can Akın Çağlar atandı.
2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlenen, bu süre zarfında Ziraat Bankası’nın 20’den fazla finansal iştirakinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulun Can Akın Çağlar, 8 Temmuz 18.30’da görevi Yavuz Erkut’tan devralacak.
Saraçhane’de gerçekleşecek törene, belediye üst yönetimi de katılacak.