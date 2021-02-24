Honduras ve Mısır Sputnik V'yi tescil etti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya menşeli Sputnik V aşısının, Honduras Cumhuriyeti Sağlık Düzenleme Dairesi (Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA) tarafından onaylandığını duyurdu.
Aşı, acil kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında onaylandı. Honduras, dünyada Sputnik V'yi onaylayan 36. ülke oldu.
Öte yandan Mısır da gün içerisinde Sputnik V'ye acil kullanım onayı vermişti.
Sputnik V daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan ve Guyana'da tescil edilmişti.