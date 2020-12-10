Sputnik V'in geliştiricisi: Aşı olduktan sonra 6 gün alkol almamak yeterli

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) ürettiği aşının geliştiricisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sputnik V koronavirüs aşısının vurulduğu insanların önce tavsiye edildiği gibi 42 değil, yalnızca altı gün boyunca alkol almamasını gerektirdiğini söyledi.

Rusya’nın Covid-19 seyrini denetleyen sağlık yetkilileri, daha önce Sputnik V alıcılarını iki dozlu aşıyı yaptırırken yaklaşık iki ay boyunca alkolden uzak durmaya çağırdı. Sputnik V'i geliştiren devlet tarafından işletilen Gamaleya araştırma enstitüsünün başkanı Aleksandır Gintsburg, daha sonra halka Rusya'nın aşı kampanyasının alkolü tamamen yasaklamadığı konusunda güvence verdi.

Rusya menşeli haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Gintsburg gazetecilere verdiği demeçte, "Vücut, koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkisini oluşturana kadar tüketimi makul ölçüde sınırlandırma meselesi. Bu sadece Sputnik V için değil, aynı zamanda başka herhangi bir aşı için de geçerli” dedi.

Aşırı alkol tüketimi aşıyı kötü etkiliyor

Gintsburg, "Her enjeksiyondan sonra üç gün alkolden uzak durmanızı şiddetle tavsiye ederiz" dedi.

Aşırı alkol tüketimi bağışıklık sistemini baskılayarak Sputnik V’in etkinliğini azaltıyor ve hatta anlamsız hale getiriyor.

Gintsburg "Elbette aşılama sırasında alkolün tamamen yasaklanmasından bahsetmiyoruz," dedi.

Gamaleya araştırma enstitüsünün başkanının açıklamaları, Rus yetkililerin aşılamadan 14 gün önce ve 42 gün sonra alkol ve bağışıklık sistemini baskılayıcı madde ve ilaçlardan kaçınmaya yönelik önceki önerileriyle çelişiyor.

'Bir kadehten bir şey olmaz' denmişti

Rusya’nın tüketici güvenliği kurumu yöneticisi ve Covid-19’a müdahale konusunda üst düzey yetkili Anna Popova, Salı günkü 56 alkolsüz gün talimatının hemen ardından "tek bir kadeh şampanya kimseyi incitmez" demişti.

Rusya bu hafta Covid-19 aşılama kampanyasına hazırlanırken farklı alkol alım önerileri geldi. Moskova, Sputnik V’in kayıt sonrası tamamlanmamış klinik araştırmalarına rağmen hafta sonu ciddi anlamda yüksek riskli gönüllüler için aşılara başladı.

Bugüne kadar 100 bin Rus vatandaşına aşı yapıldı

Geliştiriciler, 3. faz denemelerinin ara sonuçlarının, Sputnik V'in Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Yetkililer, Sputnik V aşısını bugüne kadar 30 bin gönüllü ve 8 bin 500 asker dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin Rus'un yaptırdığını söylüyorlar.

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Resmi günlük sayımlara göre Rusya, 2,5 milyonun üzerinde dünyanın dördüncü en yüksek Covid-19 vaka sayısına ve 44 binden fazla ölümle 10. en yüksek ölüm sayısına sahip ülke.