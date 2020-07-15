Hindistan'da Diriliş: Ertuğrul, İsrail dizisiyle kapışıyor

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Hindistan’da İsrail yapımı Fauda ve Türkiye yapımı Diriliş: Ertuğrul dizilerinin elde ettiği fanatik izleyici kitlelerinin, çoğunluk Hindularla azınlık Müslümanlar ve Modi ile Erdoğan arasındaki jeopolitik dramanın bir yansıması olduğunu yazdı.

Fauda aşırı milliyetçiler ve subaylar arasında revaçta

Hindistan’da Modi’nin iktidara gelmesinin ardından yükselişe geçen milliyetçiliğin önemli bir veçhesini saldırgan bir ulusal güvenlik algısı oluşturuyor. Bu algı kendisini büyük oranda Pakistan’a ve Kaşmir bölgesindeki Pakistan destekli ‘teröre’ karşı popülist bir söylemle gösteriyor. Bu popülist söylem Hindistan’ın yerli film endüstrisi Bollywood tarafından, casusluk hikâyeleri ve aşırı milliyetçi tarihsel kurgularda kullanılırken, İsrailli askeri güvenlik birimlerinin Hamas ile mücadelelerini anlatan İsrail yapımı Fauda dizisi de ülkedeki Hindu milliyetçileri arasında geniş bir izleyici kitlesi edinmiş durumda.

Üçüncü Dünyacılığın önemli ülkelerinden biri olarak tarihsel açıdan İsrail’le mesafeli ilişkilere sahip olan Hindistan, Modi’nin iktidara gelmesinden sonra bu ülkeyle ilişkilerini derinleştirmeye başladı. Modi ve Netanyahu arasında kamusal alanda sıcak bir ilişki kurulurken, iki ülke arasında silah anlaşmaları imzalandı ve yeni bir stratejik müttefiklik konsepti ortaya çıktı. Ülkenin dış politikasındaki bu değişim, ülkede yaygınlaşan ulusal güvenlik ve terör algısıyla birleşerek, Fauda’nın fanatik bir izleyici kitlesi edinmesine katkıda bulundu.

Haaretz’e göre, Hindistan’da Modi iktidarıyla birlikte güçlenen, sağcı, Hindu milliyetçisi, üst orta sınıf yeni bir seçkin grubu, İslam düşmanlığı üzerinden İsrail’le ve İsrail’in temsil ettiği değerlerle özdeşlik kurmakta güçlük çekmiyor. Öyle ki iktidar partisi BJP’nin yönetim kurulu üyesi, Harvard mezunu, sağcı ve Müslüman karşıtı Subramanian Swamy, attığı bir tweet ile ‘‘karantina önlemleri sayesinde içerideki düşmanla ilgili bir İsrail yapımı olan Fauda’yı izleme fırsatı buldum. Hindistan ve ödememiz gereken bedeller hakkında dersler var’’ yorumunda bulundu. Birçoğu Kaşmir’de ‘terörle mücadele’ alanında görev yapan subayların da dizinin takipçileri arasında yer aldığı ve Kaşmir sorunu ile İsrail-Filistin çatışması arasında benzerlik kurdukları belirtiliyor.

‘Ertuğrul, Erdoğan’ın Kaşmir’deki imajını güçlendiriyor’

Hindistan’ın giderek daha fazla ayrımcılıkla karşı karşıya kalan Müslümanlarını ekran başına çeken diziyse TRT yapımı Diriliş: Ertuğrul. Pakistan’da ülkedeki gençliğin ahlakını düzeltmek ve dinî değerlerini güçlendirmek için Ramazan ayı boyunca devlet televizyonu tarafından Urduca yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisi, Hindistan’ın Urduca konuşan Müslüman Kaşmirlileri arasında da revaçta. Dizinin Youtube’daki Urduca versiyonunun 61 milyon kişi tarafından izlendiği belirtiliyor. Kaşmir bölgesinde internet kullanımına getirilen yasaklamalara rağmen insanlarını diziyi izlemenin yollarını bulduğu, hatta yeni doğan bazı çocuklara Ertuğrul adının verildiği kaydediliyor. Gazeteye demeç veren önemli bir Kaşmirli siyasetçi ve aynı zamanda Ertuğrul hayranı olan Safina Baig, Türkiye için dizinin üstü örtülmüş, iyi planlanmış jeopolitik bir saiki olduğu ve Erdoğan’ın kendisini Kaşmirlilere bir lider-baba figürü olarak sunmakta başarı kaydettiği görüşünde.

Hindistan Modi yönetiminde etnik ve dini gerilimlerin, hatta çatışmaların girdabına her geçen gün biraz daha kapılırken, ‘kültür savaşı’nın simgeleri, tarafların ideolojik belirlenimlerine dair çok şey anlatıyor.