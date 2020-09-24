Hindistan-Çin çatışmasının kazananı ABD

India Today gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan, Çin ile olan sınır bölgesinde kullanmak üzere ABD’den yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 30 adet General Atomics MQ-9A Reaper insansız hava aracı satın almayı planlıyor.

Anlaşmanın Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh’in başkanlığında toplanacak olan Savunma Satın Alma Konseyi toplantısında ‘‘gereklilik onayı’’ alması bekleniyor. Hindistan’ın silah satın alma sürecinin ilk adımı olan onayın alınmasının ardından, planın hızla hayata geçirileceği belirtiliyor.

Plana göre ilk altı insansız hava aracı hemen satın alınarak kısa süre içinde Hindistan ordusunun eline geçecek. Geri kalan 24 aracın satın alımıysa önümüzdeki 3 yıla yayılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın ardından Hindistan’a en fazla silah satan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Haziran ayında Hindistan ve Çin orduları arasında, tartışmalı Ladakh bölgesinde yükselen gerilim, Galvan Vadisi’nde 20 Hindistan askerinin hayatını kaybettiği bir çatışmaya dönüşmüştü. O tarihten bu yana sınırdaki gerilim düşmezken, iki ülkenin de sınır bölgesine askeri yığınak yaptığı biliniyor.