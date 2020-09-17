Hindistan ve Çin tartışmalı sınıra yığınak yapmaya devam ediyor

Hindistan ve Çin arasında Haziran ayında 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından geçtiğimiz hafta yeniden yükselen gerilim devam ediyor. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için Moskova’da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarına rağmen iki ülke sınıra asker yığmayı sürdürüyor.

Hindistan hükümet kaynakları, Çin’in geçtiğimiz haftadan bu yana sınır bölgesine 10 bin ek asker kaydırdığını ileri sürdü. Takviye birlikler iki nükleer gücün orduları arasında çatışmaların yaşandığı Pangong Gölü’nün güney kıyılarına konuşlandırıldı. Yeni takviyelerle birlikte Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun bölgedeki varlığı 52 bin askere yaklaşırken, Çin’in Ladakh’da 150 savaş uçağı ve karadan havaya füze bataryaları da bulunuyor.

Pangong Gölü’nün kuzey kıyısındaki, Çin ordusunun hareketlerini izlemesini mümkün kılan yüksekliklere hâkim olan Hindistan ordusu ise, yaklaşan zorlu kış şartlarına hazırlık için bütün lojistik ağını harekete geçirmiş durumda. Bölgeye büyük miktarda cephane, teçhizat, yakıt ve yiyecek gönderildiğine dikkat çekiliyor.

Çin ordusu: Savaş hazırlık seviyemizi arttırdık

Çin kaynakları da geçtiğimiz hafta Hindistan ile yaşanan sınır ihtilafı nedeniyle savaşa hazırlık seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığını, ancak iki ülke dışişleri bakanlarının 10 Eylül’de Moskova’da bir araya gelmesinin ardından alarmın seviyesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Cephe hattına daha fazla asker ve silah yığılması ve subaylar ve erler için eğitimlerin arttırılması anlamına gelen ikinci derece savaşa hazırlık alarmının, en son iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren Sumdorong Chu Vadisi’nde 1987 yılında çıkan çatışmanın ardından verildiği belirtildi.

Çin Halk Ordusu’nın dört savaşa hazırlık seviyesi bulunurken, birinci seviyede alarm komuta kademesinin silahlı bir çatışmanın çıkmasının kaçınılmaz olduğuna kanaat getirmesi halinde veriliyor.