'Heybeliada Sanatoryumu sağlık kurumudur ve öyle kalmalıdır'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin ilk pandemi hastanesinin 2005 yılında kapatılıp, 2018 yılında kendilerine tahsis edilmesiyle ilgili bugün Heybeliada İskelesi önünde toplanıldı.

Sanatoryum önünde izin verilmediği için İskele'de yapılan İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun ortak basın açıklamasında şöyle denildi: "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çok ciddi bir sağlık sorunu olan tüberküloz karşı verdiğimiz mücadelenin sembol kuruluşu Heybeliada Sanatoryumunun Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi gelen tepkiler sonrası ilgili kurumun 'Pandemi hastanesi olarak açılması şartıyla bina ve araziyi Sağlık Bakanlığına iade edebilecekleri' yönündeki açıklamasıyla gelişen süreci dikkatle izlemekteyiz."

12 Haziran 1924'te Heybeliada'nın güney tarafındaki Çam Limanı’na bakan tepede inşa edildiği hatırlatılan Sanatoryumda aralarında yazar, şair, devlet adamı ve sanatçıların da olduğu bir çok hastanın tedavi edildiği söylendi.

Açıklamada "Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kuruluşu olarak yeniden yapılandırılması ve gerek ada halkının gerekse de ülkemizin sağlık ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Adalar halkının sağlık gereksinimlerine uygun bir sağlık kuruluşu yanında, tüberküloz ve diğer akciğer hastalıkları konusunda araştırma yapabilecek bir tesis, kronik akciğer hastalıkları için bir rehabilitasyon merkezi gibi amaçlar için organize edilmelidir" denildi.