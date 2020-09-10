Bakan Heybeliada için konuştu: İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesine ihtiyacımız yok

Koca,"Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı" dedi.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Bugün ülkemiz adına sağlık adına gerçekleştirdiğimiz önemli bir açılışa değinmek istiyorum. DSÖ ofisi İstanbul'da açıldı.

Türkiye yerli üretim kapasitesiyle, tüm dünyanın malzeme ve ilaca erişimde zorluklar yaşadığı dönemde başka ülkelere yardımda bulunabildi.

Koronavirüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi henüz bulunamamıştır.

Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık.

Kısıtlamaların tamamını katı bir şekilde sürdürmek hiçbir ülke için mümkün olmamıştır.

Bizler de haziran ayında tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada önemli olan can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı. Ancak sosyo kültürel yapımız bizleri kontrollü olmayan bir sosyal hayatla yüz yüze getirdi.

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz sıkı aile ilişkileri nedeniyle vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı bölgeler olarak öne çıktı. Bu dönemde sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik. Artışta etkili olan nedenleri ve alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik.

Bugün burada Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik. Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan son hafta ise yüzde 17 oranında artış yaşandı.

Muş'ta son bir ayda yüzde 15 olan artış, son bir haftada ise yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de son 1 ayda yüzde 38 olan vaka artışı son hafta sabit kaldı. Bitlis'te ise yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.

Van'da 128 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 93 yatak ilave ediyoruz. Van'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74.

Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Salgının başından beri en fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz.

Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizleri çok üzüyor. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir.

Riskli hastalara grip aşısını ulaştırmada sorun yaşamayacağız

(Diyanet'e verilen Heybeliada Sanatoryumu'na ilişkin) İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Diyanet buna rağmen tahsis doğrultusunda değerlendirmeme üzerine beyanda bulunursa sağlık amaçlı gündemimize alabiliriz

Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32

(AKP'li vekilin 1500 kişilik düğünü üzerine) Özellikle pandeminin yaşandığı bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, milletvekili de olabilir, bürokrat da, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gerekliliğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Salgını daha da arttırabilecek mekanların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin vatandaşlarımıza daha çok örnek olması gerektiği kanaatindeyim.

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman için 1500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenlemişti. Düğünün ardından Cemil Yaman'ın dayısı Bahattin Algaç Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirmişti.

Yaman, tepkilerin ardından "Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtını vermişti.