Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı

Heybeliada, çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.

İstanbul Heybeliada'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ada sakinleri de kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirtilirken, İstanbul Valiliği, Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Heybeliada’ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada’ya yolcu taşıyor.