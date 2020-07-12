İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun bir haftada çıkan üçüncü yangın olduğunu belirterek deneyimli herkesin yangına müdahale için Heybeliada'ya gelmesini istedi.

Bir haftada 3. yangın.

Dikkat etmiyoruz.

Ateşle oynuyoruz resmen.

Çok acı.

Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin.

Acil. — Erdemmgul (@erdemmgul) July 12, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.