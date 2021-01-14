HDP hakkında kapatma dilekçesi hazırlayan MHP'li konuştu

MHP tarafından HDP'nin kapatılması talebiyle dilekçe hazırlandığı haberi gündeme gelmişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bu dilekçeyi görüştü.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

Hangi eylemleri esas aldınız?

1978'den bu yana eylemleri sayıyoruz. Biliyorum, ne alakası var, diyeceksiniz. HDP'nin kuruluşu, sorumlu olduğu tarih… Ama bir evveliyatı var. Herkes şimdi diyor ki, kapatırsın, yenisi açılır. Nedir bu? Burada bir devamlılık var.

Somut olarak Kobani Olayları'nda PKK'nın talimatıyla HDP eş başkanları ve MYK'sı acil eylem koduyla insanları sokağa davet etti. MYK ve başkanının çağrısı ile eylem gerçekleşirse azmettirici olursun. Yönetici oldukları için sorumludurlar.

Herkes biliyor ki “Kantonlardaki yapıyı Türkiye'ye taşıyalım” dediler. Özerklik ve öz yönetim çabası vardı. Bu, devletin birliğine aykırıdır. Sadece söylemde değil, uygulamaları da görüyoruz. Bütün bunlar olgunlaşacak. Çalışıyoruz.

– Ne kadardır çalışıyorsunuz?

En az iki yıl. Delil toplama, tahlil, ne derseniz deyin.

– Ne zaman dilekçeyi vereceksiniz?

Bir tarih vermem uygun olmaz. Tavsamayı gördüğümüz zaman hazırız.

– Kimileri “Kapatsanız yenisi açılır” diyor.

Böyle bir savunma olmaz. Bir şahıs suç işliyor, hapse atıyoruz. Çıkıyor, bir daha işliyor. O zaman cezalandırmaktan vazgeçelim. Böyle bir şey olur mu?

– Parti kapatmak sorunu çözmez diye bakılıyor.

Öyle bakılıyor ama odağın dağılmasında büyük fayda var.

– HDP'ye Hazine yardımının durdurulmasını isteyecek misiniz?

Hazine yardımı için en azından dava sonuna kadar tedbir konulması talebimiz olur.

– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nasıl hareket eder?

Bu deliller karşısında dava açması lazım. Tavsarsa biz açarız.

– Tavsar mı?

Tavsamaması gerekir.

– Eylemler dört yıl öncesine ait olduğu halde neden şimdi dava konusu oldu?

Dört yıl önceki hadiseler dediğiniz gazete haberleriydi. Şimdi iddianame var. Türk yargısının önünde dosya var. Ete kemiğe bürünmüş, tarih tarih… Eski milletvekillerinin itirafları var. Yeni bir durum var.

– Kimi AK Partililer “Kapatmak çözüm değil” diyor.

Diyebilirler. MHP işlenen suçlar karşısında eli kolu bağlı durmaz. Türk devleti aleyhine işlenen suçlarda seyirci kalmayız.

– Bu yıl HDP kapatma davasının açılmasını öngörüyor musunuz?

Bence dava açılır. Karara varır mı, varmaz mı, bilemem. Bu yıl yargılamayı görürüz diye düşünüyorum."

HDP'den yanıt

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP'nin bu adımına ilişkin iki ihtimal var değerlendirmesinde bulundu:

İlki: MHP Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir.

İkincisi: AK Parti, MHP üzerinden hamle yapıyor olabilir.

“Çözüm Süreci'nde kendileri söyledikleri sözleri sildiriyorlar ama onların girişimiyle arkadaşlarımızın KCK ile görüşmesini iddianameye koyuyorlar. HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi.”