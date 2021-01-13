HDP'li 9 vekil hakkında Kobani fezlekesi

MHP'den HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılar gelmeye devam ederken, HDP'li 9 vekil hakkında fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.
Kobani soruşturması kapsamında hazırlanacak fezlekeler HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu savcı Veysel Kaçmaz'ın hazırladığı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.