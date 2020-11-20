Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 'Merkez Bankası' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Elvan açıklamasında "Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artısına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur" dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Elvan, şunları kaydetti: