Yeni Bakan Lütfi Elvan kimdir bu diyalog anlatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni bakan belli oldu.

Erdoğan göreve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı getirdi.

Lütfi Elvan kimdir?

Erdoğan tarafından bir kez daha bakanlık koltuğuna getirilen Elvan, AKP'den ilk olarak 2007 yılında Karaman milletvekili seçilmişti.

2007-2011 arasında aynı zamanda Erdoğan'ın danışmanlığını da yaptı.

Elvan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı.

25. Dönem'de Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

65. Hükümette ise Kalkınma Bakanı olarak atandı.

Son olarak AKP'de Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve aynı zamanda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

'Paralel çizik' ve istifa iddiası

2015 yılında, seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak kararnamesi Cumhurbaşkanının önüne giden Elvan'ın, Erdoğan'ın müdahalesi ile liste dışında kaldığı iddiası gündeme gelmiş, o dönem bu çiziğin nedeninin Gülen cemaatine yakın isimleri bürokraside koruduğu iddiası olduğu konuşulmuştu.

Bu iddiadan bir yıl sonra Elvan bu kez Kalkınma Bakanı olarak görevlendirilirken, Erdoğan'ın "başkanlık sistemi" sonrası bakanlık koltuğunu kaybetmiş, geri planda kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl Davutoğlu'nun partiden istifası sonrası adı istifa iddialarıyla anılan isimlerden olan Elvan, bu iddiayı yalanlamış, AKP ile yola devam edeceğini söylemişti.

Elvan'ı anlatan diyalog

Son günlerde işçilerin büyük tepki gösterdiği esnek mesai düzenlemesi, Elvan'ın başkanlığını yaptığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Söz konusu düzenleme 25 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde olan milyonlarca işçinin kıdem tazminatı hakkını gasp edecekken, Elvan düzenlemenin komisyon görüşmelerinde patronları mutlu etme derdini açıkça ortaya koyan isim olmuştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekteri Akansel Koç, söz konusu komisyon görüşmelerinde, sadece 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için değil, tüm emekçileri kıdem tazminatsız şekilde ve haklarını gasp ederek çalıştırmak istediğini "Herhangi bir yaş ayrımı olmaksızın tüm çalışanları kapsamasını talep ediyoruz" ifadeleriyle dile getirirken, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın bu talebe yanıtı, "bu maddeden memnun musunuz?" oldu.

Koç'un "memnunuz" yanıtı üzerine Elvan bu kez, "Memnunsunuz ama genişletilsin istiyorsunuz" dedi, bu söze de "Evet, Sayın Başkanım" yanıtını aldı.

Bu diyalog komisyon tutanaklarına şu şekilde geçti: